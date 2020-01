Inter, cercasi attaccante: Zaza idea last-minute

MERCATO INTER

Tra Olivier Giroud e Islam Slimani, alla fine potrebbe spuntarla il terzo incomodo, Simone Zaza. Marotta vuole regalare a Conte un attaccante prima della chiusura del mercato e il bomber del Torino potrebbe essere il colpo last-minute dell'Inter. Sono, infatti, in salita le piste che portano al francese - corteggiato anche da Lazio e Tottenham - e all'algerino, in prestito al Monaco ma di proprietà del Leicester: a poche ore dalla chiusura del mercato un'operazione complicata. Per Zaza emergono anche i dettagli sulla formula, sulla quale c'è già un accordo di massima tra i due club: prestito oneroso da 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 13.

L'attaccante, che sotto la guida di Conte ha giocato gli Europei 2016, è stato messo sul mercato dal Torino, ma non è convinto dalle piste estere (Monaco e un club turco) e vorrebbe rimanere in Italia. In casa nerazzurra stanno ancora riflettendo se l'ex Valencia sia davvero l'uomo giusto per rinforzare l'attacco, ma a quanto emerge Conte lo vorrebbe fortemente. La destinazione, naturalmente, sarebbe gradita al giocatore, che deve solamente accettare la formula del prestito. Le prossime ore si preannunciano caldissime.

Vedi anche inter Inter, tentativo per Slimani. E' fatta per il baby Satriano