Retromarcia Chelsea: Giroud non si vende

Rischia di finire in un nulla di fatto l'inseguimento a tre - Lazio, Inter e Tottenham - a Olivier Giroud. Nelle ultime ore il Chelsea, in difficoltà nella ricerca di un sostituto, sembra infatti aver fatto retromarcia e deciso di togliere dal mercato l'attaccante francese. Inutile, evidentemente - ma nell'ultimo giorno di mercato mai dire mai fino alla chiusura - il viaggio londinese di Igli Tare e della Lazio che aveva nel frattempo già trovato un accordo con il giocatore (due anni e mezzo a 2.5 a stagione). E vano anche l'ultimo tentativo di Inter e Tottenham, con i nerazzurri che non a caso hanno bloccato Zaza per non rischiare di rimanere senza il vice-Lukaku.