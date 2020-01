Inter, tentativo per Slimani. E' fatta per il baby Satriano

MERCATO INTER

Partito Politano destinazione Napoli e con un Alexis Sanchez ancora lontano dalla migliore condizione, l'Inter sta pensando di cautelarsi con un rinforzo in attacco: Islam Slimani, attaccante algerino 31enne di proprietà del Leicester ora in prestito al Monaco. In giornata Piero Ausilio ha incontrato l'agente del giocatore, Federico Pastorello, per intavolare una trattativa non facile, visto che serve un doppio ok da parte dei due club. Tutto fatto per il baby Satriano.

Nonostante Marotta avesse dato solo ieri per chiuso il mercato in entrata dei nerazzurri, in casa Inter non è tramontata l'idea di regalare un attaccante a Conte. Il profilo low-cost individuato è quello di Slimani. Alto quasi 1,90 metri - e con tanta esperienza alle spalle - il nazionale algerino potrebbe rappresentare un'alternativa importante quando Lukaku dovrà riposare. Un'operazione non facile da chiudere, un po' per via delle tempistiche, ma anche perché il ragazzo è stato offerto a Manchester United e Tottenham, alla caccia di un bomber per sopperire alle lunghe assenze di Rashford e Kane. Un assist per i nerazzurri potrebbe arrivare dal Leicester proprietario del cartellino, che preferirebbe non rinforzare delle dirette rivali a un posto in Champions League.

Tutto fatto, invece, per Satriano, attaccante italo-uruguaiano classe 2001 del Nacional ,che in serata ha firmato il contratto con i nerazzurri. Un'operazione da 1,1 milioni di euro più bonus.

