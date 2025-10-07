Inter, casting per la difesa: fari puntati su Muharemovic e altri quattro

In cima alla lista degli osservati speciali di Auslio & Co. ci sarebbe Tarik Muharemovic. Secondo quanto trapela dalla Pinetina, il 22enne del Sassuolo nelle ultime settimane avrebbe letteralmente stregato gli uomini di mercato dell'Inter grazie a una fisicità straripante e a prestazioni di livello che, in sei giornate, gli hanno consentito di aggiudicarsi il premio di migliore in campo per ben due volte. Mettere le mani sul cartellino del bosniaco però non sarà semplice e nemmeno economico per i nerazzurri. Sul giocatore di proprietà del Sassuolo, infatti, la Juve vanta il 50% sulla futura rivendita. Dettaglio che potrebbe incidere sul costo dell'operazione.