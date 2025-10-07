Inter, casting per la difesa: fari puntati su Muharemovic e altri quattro

Con Acerbi e De Vrij in scadenza urge un cambio generazionale nel reparto arretrato nerazzurro
In casa Inter l'estate 2026 potrebbe essere un appuntamento importante per avviare un cambio generazionale in difesa. Con Acerbi e De Vrij in scadenza, i nerazzurri starebbero infatti monitorando il mercato a caccia di profili interessanti per puntellare il reparto arretrato. Secondo quanto riporta Tuttosport, nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sarebbero già almeno cinque calciatori.
In cima alla lista degli osservati speciali di Auslio & Co. ci sarebbe Tarik Muharemovic. Secondo quanto trapela dalla Pinetina, il 22enne del Sassuolo nelle ultime settimane avrebbe letteralmente stregato gli uomini di mercato dell'Inter grazie a una fisicità straripante e a prestazioni di livello che, in sei giornate, gli hanno consentito di aggiudicarsi il premio di migliore in campo per ben due volte. Mettere le mani sul cartellino del bosniaco però non sarà semplice e nemmeno economico per i nerazzurri. Sul giocatore di proprietà del Sassuolo, infatti, la Juve vanta il 50% sulla futura rivendita. Dettaglio che potrebbe incidere sul costo dell'operazione.
Dunque sotto con le alternative. Oltre a Muharemovic, del resto l'Inter starebbe monitorando con grande attenzione anche le situazioni di altri difensori che potrebbero essere utili a svecchiare la retroguardia nerazzurra. Oltre al vecchio pallino Oumar Solet dell'Udinese, nomi alla mano, gli altri profili finiti sotto i riflettori dell'Inter sarebbero quelli di Jay Idzes, già seguito lo scorso anno al Venezia, Ordonez del Bruges e Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg.
