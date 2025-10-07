Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Kane, il futuro è ancora al Bayern: "Ora penso a restare e fare bene"

07 Ott 2025 - 12:47
© Getty Images

© Getty Images

Per Harry Kane il futuro è ancora al Bayern. In attesa di staccare il pass per i mondiali del 2026 con la sua Inghilterra (che è in testa al girone K), l'attaccante britannico si è detto disponibile a prolungare la sua permanenza a Monaco e ritiene che il ritorno in Premier League non sia più una urgenza. Il contratto del capitano della Nazionale inglese scade nel 2027 e l'ipotesi di una clausola rescissoria da 56,7 milioni di sterline, attivabile a fine stagione, ha alimentato speculazioni sul suo futuro. Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha affermato che Kane sarebbe stato il benvenuto se avesse voluto trasferirsi. Ma ora questa prospettiva appare remota: il campione 32enne non è ancora sazio dopo aver vinto la Bundesliga la scorsa stagione.

"Sicuramente ora posso pensare di restare qui più a lungo - ha detto Kane- Non ho ancora parlato con il club , ma se dovessero presentarsi delle occasioni per farlo sarei disposto ad avere un dialogo aperto. Ovviamente dipende da come andrà il prossimo anno, da cosa faremo insieme. Siamo in un momento fantastico e non sto pensando ad altro. Sulla Premier League, non lo so. Se mi avessero chiesto quando sono andato al Bayern, avrei detto con certezza che sarei tornato. Ora che sono in Germania da un paio d'anni, probabilmente direi che non ci penso, ma non penso nemmeno che non ci tornerò più. Comunque non è il mio ultimo anno al Bayern, e non c'è da affrettarsi, sono sereno mi piace l'allenatore e finché miglioreremo e migliorerò anch'io, sarò felice di vedere cosa potremo ottenere insieme".

Kane ha già segnato 19 gol tra club e nazionale in questo inizio di stagione, ma sa che per essere incoronato miglior giocatore del mondo sarà necessario vincere la Champions con il Bayern o i mondiali con l'Inghilterra la prossima estate. "Mi piacerebbe molto vincere il Pallone d'Oro - ha detto Kane -. È un trofeo per chi meglio rappresenta una squadra o la sua Nazionale, insomma bisogna vincere Champions o i Mondiali: serve una stagione perfetta". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

L'Uzbekistan dopo la Cina: Fabio Cannavaro protagonista in panchina al Mondiale 2026

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Tare e l'amore per il Milan: "Più in alto di così non si può andare"

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:30
Real Madrid, pronti Nico Paz e Wharton
Manuel Akanji
13:01
Inter convinta da Akanji: si lavora già al riscatto
12:47
Kane, il futuro è ancora al Bayern: "Ora penso a restare e fare bene"
11:30
Tutti pazzi per Guehi: Bayern, Liverpool, Real e Barca su di lui
11:21
Matic torna sull'addio alla Roma e attacca: "Promesse non mantenute, meritavo più rispetto"