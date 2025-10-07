Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Inter convinta da Akanji: si lavora già al riscatto

07 Ott 2025 - 09:28
Manuel Akanji © Getty Images

Manuel Akanji si è preso l'Inter. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore di mercato dal Manchester City dopo la cessione di Pavard al Marsiglia, il difensore svizzero si è inserito alla perfezione nella retroguardia nerazzurra, sia a livello tecnico che di affiatamento col gruppo. Un acquisto che ha convinto Chivu, società e tifosi tanto che il club nerazzurro sta già lavorando per attivare l'opzione di riscatto: affare da 15 milioni di euro. Akanji, classe 1995, avrebbe già un accordo di contratto fino al 2029 con stipendio da 4,5 milioni di euro.

