Matic torna sull'addio alla Roma e attacca: "Promesse non mantenute, meritavo più rispetto"

Nemanja Matic è tornato in Italia per vestire la maglia del Sassuolo e due anni dopo aver lasciato a sorpresa la Roma ha svelato a Sky i motivi dell'addio traumatico ai colori giallorossi: "Per Mourinho soprattutto, la società e i tifosi ho scelto la Roma e mi è stato detto ‘Firma, e se le cose andranno bene parleremo di rinnovo già a gennaio'. Secondo me ho giocato bene e stavo giocando bene, ma a gennaio nessuno ha bussato alla mia porta, ho cercato io dei contatti e mi era stato detto che se avessi giocato più del 50% delle partite, avrei avuto il rinnovo automatico, ma non era ciò che avevamo definito l’estate precedente. Quindi avevo la sensazione di essere continuamente in prova, ma ero e sono un giocatore esperto, meritavo maggiore rispetto e a febbraio ho detto alla società che avrei dato il massimo fino a fine stagione per portare la squadra il più lontano possibile. Penso di aver sempre dato il massimo per tutti, poi a fine stagione loro erano già a conoscenza della decisione, per questo ho deciso di andar via”.