Matic torna sull'addio alla Roma e attacca: "Promesse non mantenute, meritavo più rispetto"

© Getty Images
Nemanja Matic è tornato in Italia per vestire la maglia del Sassuolo e due anni dopo aver lasciato a sorpresa la Roma ha svelato a Sky i motivi dell'addio traumatico ai colori giallorossi: "Per Mourinho soprattutto, la società e i tifosi ho scelto la Roma e mi è stato detto ‘Firma, e se le cose andranno bene parleremo di rinnovo già a gennaio'. Secondo me ho giocato bene e stavo giocando bene, ma a gennaio nessuno ha bussato alla mia porta, ho cercato io dei contatti e mi era stato detto che se avessi giocato più del 50% delle partite, avrei avuto il rinnovo automatico, ma non era ciò che avevamo definito l’estate precedente. Quindi avevo la sensazione di essere continuamente in prova, ma ero e sono un giocatore esperto, meritavo maggiore rispetto e a febbraio ho detto alla società che avrei dato il massimo fino a fine stagione per portare la squadra il più lontano possibile. Penso di aver sempre dato il massimo per tutti, poi a fine stagione loro erano già a conoscenza della decisione, per questo ho deciso di andar via”.
“Il problema sono state le persone che hanno promesso qualcosa e non l’hanno mantenuto - ha spiegato il centrocampista -. Mi è mancata stabilità e non mi sentivo bene con quelle sensazioni: ho fatto del mio meglio e stavo bene, ho percepito l’affetto dei tifosi, che mi hanno rispettato più della società. Il Rennes ha bussato alla mia porta proponendomi un triennale, che significava maggiore stabilità. Una volta spiegato il progetto ho pensato a ciò che era meglio per me e per la mia famiglia. Ora è passato un po’ di tempo da quel momento: le persone non sono più le stesse e ne parlo tranquillamente. Non sono stati scorretti, ma avrei meritato maggiore rispetto”.
Commenti (0)