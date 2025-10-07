Tutti pazzi per Guehi: Bayern, Liverpool, Real e Barca su di lui

In estate è stato a un passo dal Liverpool (tanto che aveva già svolto le visite mediche) salvo poi essere bloccato all'ultimo dal suo club, il Crystal Palace, che non aveva trovato un sostituto. Se non sarà a gennaio però, a giugno Marc Guehi lascerà le Eagles. Il centrale inglese è uno dei calciatori più chiacchierati in vista delle prossime sessioni di mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2026. Sono infatti diverse le big europee che stanno provando a ingaggiarlo a zero: dal Liverpool che non ha mollato la presa dopo essere andati a un passo dall'acquistarlo, fino a Bayern, Real e Barcellona che stanno monitorando la situazione del centrale 25enne.