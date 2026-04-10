Inter, scatto Muharemović: il Sassuolo apre all'inserimento di una contropartita

10 Apr 2026 - 22:22
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Si prospetta un'estate di grande movimento in casa Inter. I nerazzurri a fine stagione amplieranno il processo di rinnovamento già in parte cominciato un anno fa. Al centro dei ragionamenti dei vertici di Viale della Liberazione c'è la difesa. Il reparto infatti perderà almeno tre pedine fondamentali nelle ultime tre stagioni: Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian, tutti con il contratto in scadenza a giugno. Per questo Ausilio e Marotta cercano almeno un paio di rinforzi per la retroguardia nerazzurra. E nelle ultime ore un nome in particolare sembra soddisfare tutte le componenti in casa Inter: Tarik Muharemovic del Sassuolo. Il calciatore è molto intrigato dalla possibilità di trasferirsi a Milano: tanto da mettere in stand-by tutte le altre richieste arrivate per lui. 

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Il centrale bosniaco piace molto per età (ha 23 anni), caratteristiche fisiche (192 centimetri e una discreta velocità), conoscenza del nostro campionato e costi. Secondo quanto riporta Matteo Moretto i contatti tra la dirigenza nerazzurra e Giovanni Carnevali sono continui: manca ancora un accordo totale sulla valutazione del calciatore (bisogna sempre ricordare che i neroverdi dovranno corrispondere il 50% della vendita del centrale alla Juventus, squadra in cui Muharemovic è cresciuto), ma i buoni rapporti tra le due società fanno presupporre che si potrà andare a dama magari inserendo nella trattativa un giovane dell’Inter per abbassare la parte cash da dover corrispondere al Sassuolo. Un aspetto importante per l’Inter che, come detto, in estate dovrà operare parecchio. In questo senso risparmiare qualche milioni inserendo un giovane dell'Under23 o addirittura della Primavera permetterebbe di destinare le risorse su altri obiettivi. Una ragione che farebbe preferire Muharemovic a un altro profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra: quello di Oumar Solet dell'Udinese. Il centrale francese è più grande di 3 anni rispetto al collega bosniaco e, soprattutto, i friulani non vorrebbero inserire contropartite nell'affare. 

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