Inter, scatto Muharemović: il Sassuolo apre all'inserimento di una contropartita

Il centrale bosniaco piace molto per età (ha 23 anni), caratteristiche fisiche (192 centimetri e una discreta velocità), conoscenza del nostro campionato e costi. Secondo quanto riporta Matteo Moretto i contatti tra la dirigenza nerazzurra e Giovanni Carnevali sono continui: manca ancora un accordo totale sulla valutazione del calciatore (bisogna sempre ricordare che i neroverdi dovranno corrispondere il 50% della vendita del centrale alla Juventus, squadra in cui Muharemovic è cresciuto), ma i buoni rapporti tra le due società fanno presupporre che si potrà andare a dama magari inserendo nella trattativa un giovane dell’Inter per abbassare la parte cash da dover corrispondere al Sassuolo. Un aspetto importante per l’Inter che, come detto, in estate dovrà operare parecchio. In questo senso risparmiare qualche milioni inserendo un giovane dell'Under23 o addirittura della Primavera permetterebbe di destinare le risorse su altri obiettivi. Una ragione che farebbe preferire Muharemovic a un altro profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra: quello di Oumar Solet dell'Udinese. Il centrale francese è più grande di 3 anni rispetto al collega bosniaco e, soprattutto, i friulani non vorrebbero inserire contropartite nell'affare.