Il nodo Dumfries accelera la corte a Palestra: l'Inter si muove seriamente per l'esterno

Ecco perché l'operazione che porterebbe Palestra a Milano si fa sempre più calda. La trattativa però, non è semplicissima. Finito il prestito in Sardegna, l'esterno tornerà a Bergamo. La Dea e la famiglia Percassi lo valutano intorno ai 40 milioni di euro (ma l'intera operazione, bonus compresi, costerà di più). Marotta apprezza pubblicamente il talento che da bambino ha avuto un'esperienza nell'Inter Academy, ma sa che per convincere l'Atalanta servirà un notevole sacrificio economico. L'operazione potrebbe andare in porto sacrificando Dumfries e piazzando magari un altro esubero all'estero. I contatti sono avviati: se parte l'olandese, l'Inter va all'assalto di Palestra.