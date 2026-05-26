Il nodo Dumfries accelera la corte a Palestra: l'Inter si muove seriamente per l'esterno

Tutto ruota attorno al futuro di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, rigenerato dall'ottimo finale di stagione, ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, attivabile solo a luglio. Le sirene della Premier League (con il Liverpool in forte pressing) si fanno sentire, e la vetrina del prossimo Mondiale potrebbe far saltare il banco. Se Denzel saluta, scatta l'effetto domino. L'Inter incasserebbe la cifra della clausola e la reinvestirebbe subito su quel binario destro che rimarrebbe sguarnito, considerando anche il contratto in scadenza di Darmian.
Ecco perché l'operazione che porterebbe Palestra a Milano si fa sempre più calda. La trattativa però, non è semplicissima. Finito il prestito in Sardegna, l'esterno tornerà a Bergamo. La Dea e la famiglia Percassi lo valutano intorno ai 40 milioni di euro (ma l'intera operazione, bonus compresi, costerà di più). Marotta apprezza pubblicamente il talento che da bambino ha avuto un'esperienza nell'Inter Academy, ma sa che per convincere l'Atalanta servirà un notevole sacrificio economico. L'operazione potrebbe andare in porto sacrificando Dumfries e piazzando magari un altro esubero all'estero. I contatti sono avviati: se parte l'olandese, l'Inter va all'assalto di Palestra.