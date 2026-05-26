CORSI E RICORSI

Da Lookman a Palestra: rischio di una nuova telenovela tra Inter e Atalanta

Un anno fa la trattativa tra nerazzurri per l'esterno nigeriano fu un vero e proprio tormentone. Oggi le premesse della trattativa per il 21enne azzurro non sono molto diverse

26 Mag 2026 - 14:02
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Da Ademola Lookman a Marco Palestra: a dodici mesi di distanza l'Inter torna a bussare all'Atalanta per uno dei gioielli dei bergamaschi. Un anno fa, il braccio di ferro per l'esterno nigeriano è diventato il tormentone del mercato estivo: una telenovela durata settimane fatta di strappi, muri e frecciatine che ha messo a dura prova gli ottimi rapporti tra le due società (in parte recuperati con il trasferimento di Zalewski a Zingonia). E tanti elementi fanno pensare che l'affaire per il golden boy italiano non saranno molto differenti.

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Palestra-Lookman, quante similitudini

 L'Inter punta forte su Palestra: il 21enne di Buccinasco è stato approvato da tutte le componenti nerazzurre, da quelle tecniche a quelle societarie. L'investimento per provare a portarlo via da Bergamo però si preannuncia molto consistente. A maggior ragione perché la Dea è vicina a finalizzare la plusvalenza di quest'anno: Ederson si è promesso al Manchester United e i Percassi sembrano orientati a lasciarlo andare a fronte di un assegno da 50 milioni di euro circa. L'Atalanta quindi, non ha bisogno di cedere un altro gioiello come Palestra. Una dinamica che ricorda quanto successo un anno fa: nelle prime battute del mercato Mateo Retegui volò in Arabia Saudita per 60 milioni circa bloccando di fatto l'uscita di Lookman. L'Inter, viste le premesse, teme di ricadere in un vecchio incubo. 

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Sarri "l'alleato"

 In soccorso dei nerazzurri di Milano però potrebbe arrivare... il nuovo tecnico dell'Atalanta: Maurizio Sarri. Per il Comandante sulla panchina della Dea manca solo l'annuncio. L'ex Lazio e Napoli potrebbe rivelarsi un inaspettato alleato interista nella corsa a Palestra. Il motivo è tattico: Sarri, da sempre, gioca con la difesa a 4. L'esterno azzurro però dà il suo meglio in fase offensiva: schierato da terzino in 4-3-3 potrebbe essere un po' sacrificato. E allora ecco che si aprirebbe uno spiraglio per l'inserimento di Marotta e Ausilo. L'Atalanta dovrà apportare diverse modifiche a una rosa abituata da anni a giocare a 3 dietro per abbracciare la filosofia di Sarri: la cessione di Palestra potrebbe finanziare la rivoluzione per il Comandante. 

L'Inter celebra il Double in famiglia: serata di festa alla Pinetina

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