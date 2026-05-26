Da Lookman a Palestra: rischio di una nuova telenovela tra Inter e Atalanta

Da Ademola Lookman a Marco Palestra: a dodici mesi di distanza l'Inter torna a bussare all'Atalanta per uno dei gioielli dei bergamaschi. Un anno fa, il braccio di ferro per l'esterno nigeriano è diventato il tormentone del mercato estivo: una telenovela durata settimane fatta di strappi, muri e frecciatine che ha messo a dura prova gli ottimi rapporti tra le due società (in parte recuperati con il trasferimento di Zalewski a Zingonia). E tanti elementi fanno pensare che l'affaire per il golden boy italiano non saranno molto differenti.