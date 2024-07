L'Inter annuncia Taremi: contratto fino al 2027

MANOVRE NERAZZURRE

L'attaccante iraniano arriva per completare il reparto offensivo: "E' un sogno che si avvera"

Adesso è finalmente ufficiale: Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante iraniano classe 1992 arriva dl Porto a parametro zero e ha firmato un contratto che lo legherà i nerazzurri fino al 30 giugno 2027. Taremi è uno dei tre acquisti dei campioni d'Italia in vista della nuova stagione insieme a Zielinski e Josep Martinez. Ora si cerca un esterno per sostituire l'infortunato Buchanan. "Sono molto contento di essere qui oggi, per me è un sogno che si avvera. Mi sento bene e sono molto felice, devo dire che questo è il momento più bello della mia vita", le prime parole di Taremi.

"Primo iraniano dell'Inter Sì, ne ero consapevole e sono molto orgoglioso. Ho fatto il possibile per trovarmi qui oggi e alla fine ci sono riuscito. La Serie A è uno dei campionati più prestigiosi al mondo, cercherò di fare il mio meglio così come ho sempre fatto fino ad oggi. Voglio dare il meglio di me qui all'Inter".

E ancora: "Da attaccante devo fare gol e servire assist. Devo vincere le partite che è la cosa più importante per la squadra. Sono all'Inter, un grande club. Si tratta di vincere più partite possibile, dobbiamo concentrarci su questo obiettivo e dare il massimo per raggiungerlo. Vincere è un qualcosa che si ottiene grazie all'aiuto di tutti: lo staff, i giocatori e tutto il club, passo dopo passo fino alla meta finale".

Sul suo passato: "Mio padre è una leggenda del calcio nella mia città natale. Io ho iniziato a giocare a calcio da bambino, da quando avevo sei anni e lui mi ha sempre sostenuto, mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Mi ha sempre seguito negli allenamenti, è stato un percorso molto bello per me. Soprannome? Quando ero al Porto mi chiamavano "Prince of Persia", ma vediamo...".

Infine, un messaggio ai tifosi nerazzurri: "Sono qui per dare il mio contributo, mi piacerebbe celebrare con loro tante vittorie da qui in poi, in tutte le competizioni in cui giocheremo. Prometto che farò del mio meglio per loro e che festeggeremo tutti insieme".

IL COMUNICATO

"Un Paese antico, ricco di storia e fascino, dove nei millenni si sono alternati popoli, regni e imperi straordinari, dove le notti sono riempite dalle meraviglie delle atmosfere d'oriente e dai sogni dei suoi abitanti. Questo è l'Iran, questa è la terra di Mehdi Taremi, nuovo attaccante nerazzurro. Taremi è nato il 18 luglio 1992 a Bushehr, città sede di uno dei porti più importanti del Paese, affacciata sul Golfo Persico. Mehdi cresce con l'esempio di papà Alishah, calciatore professionista: con lui passa le giornate, dividendosi tra la pesca per mare e il pallone, con il quale trascorre i caldi pomeriggi iraniani: come il marinaio Sindbad, protagonista di una delle favole delle Mille e Una Notte, Mehdi osserva il mare, sognando di vivere avventure meravigliose, sognando di diventare un calciatore. All'età di 10 anni, nel 2002, entra nel settore giovanile del Bargh Bushehr, dove rimane fino al 2006 prima di passare all'Iranjavan, la squadra più importante della sua città. Taremi è un giovane attaccante che spera di raggiungere i livelli dei suoi idoli, fonti di ispirazione: il Fenomeno Ronaldo e Ali Daei, leggendario attaccante da 108 gol con la Nazionale iraniana. Nel 2014 Taremi risponde alla chiamata del suo idolo: Daei, allenatore del Persepolis, decide di puntare su Mehdi, nonostante non abbia mai giocato in squadre di primissimo livello e la carriera di Mehdi decolla definitivamente. Con la squadra di Teheran Taremi colleziona 112 presenze e 55 gol in tre stagioni e mezza, vince due campionati, una supercoppa e trionfa due volte nella classifica cannonieri. Numeri che gli permettono di trasferirsi al di fuori dell'Iran: a gennaio 2018 passa all'Al-Gharafa, squadra qatariota. Qui gioca insieme a una leggenda nerazzurra come Wesley Sneijder: insieme vincono una Coppa delle Stelle nel 2019, poi Mehdi salpa per la sua avventura più grande. L'aspetta l'Europa e il campionato portoghese: prima un anno con il Rio Ave, con il quale vince la classifica cannonieri della Primeira Liga nel 2019/20, poi il Porto. Con i Dragões Mehdi si ritrova in una dimensione nuova, meravigliosa: in quattro stagioni segna 91 gol, vince un campionato, due supercoppe, tre coppe del Portogallo e una coppa di lega portoghese ed esordisce in Champions League nel 2020/21, anno in cui un suo gol in rovesciata contro il Chelsea viene premiato dalla UEFA come rete più bella della competizione. Primo iraniano della storia dell'Inter, Mehdi è diventato un simbolo per la sua Nazionale, con la quale ha esordito l'11 giugno 2015: con il Team Melli ha giocato 85 partite e segnato 50 gol, partecipando ai Mondiali 2018 e 2022 realizzando anche due gol contro l'Inghilterra nell'edizione qatariota. Tecnica, personalità e desiderio di nuove sfide, esattamente come Sindbad il marinaio: l'avventura nerazzurra di Mehdi Taremi è appena cominciata".