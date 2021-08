Inter, c'è da blindare Lautaro: mercoledì l'incontro per il rinnovo

DOMANI L'INCONTRO

L'attaccante vuole restare, nonostante l'interesse di Tottenham e Arsenal. Zhang: "Basta cessioni". L'agente vede il club

Lautaro Martinez non vuole lasciare l'Inter. Crede nel progetto, punta a un altro scudetto e a fare bene in Champions League con la maglia nerazzurra. Dal canto suo Zhang ha rassicurato la dirigenza - come riferisce il 'Corriere della Sera' - che non ci saranno altre cessioni importanti. Nessun Hakimi e Lukaku bis, insomma. Con queste premesse, mercoledì è in programma il tanto atteso incontro con l'agente dell'attaccante argentino, Alejandro Camano. Un appuntamento importante per l'Inter, che deve blindare il suo gioiello in scadenza il 30 giugno 2023 e respingere i continui assalti provenienti dalla Premier League, nello specifico da Tottenham e Arsenal.

"Faremo tutto il possibile per restare in nerazzurro - ha detto l'agente a Fcinternews - Lui ha ascoltato tante voci però in nessun momento le ha prese sul serio". Il Tottenham sta cercando il sostituto di Harry Kane, che ha saltato l'esordio in campionato proprio contro la squadra che lo vuole con insistenza, il City di Guardiola, e ha messo sul piatto 80 milioni di euro (che con eventuali bonus potevano arrivare a 90) per il 'Toro'. Dall'Inter è arrivato un secco 'no'.



Poi si è fatto sotto l'Arsenal - Lacazette e Aubameyang sono sul mercato - che ha cercato di ingolosire l'argentino con una proposta di stipendio di 17 milioni (!) a stagione. "Ama l'Inter. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro", ancora le parole di Alejandro Camano. Mercoledì, dunque, sul tavolo della trattativa, ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme. A meno di clamorosi colpi di scena, che nel mercato sono sempre dietro l'angolo, Lautaro è dunque destinato a restare in nerazzurro.



Caccia al secondo attaccante: l'Atalanta continua a fare muro per Duvan Zapata. Più facile la pista che porta a Joaquin Correa della Lazio, anche se per il Tucu si sarebbe fatto sotto l'Everton di Benitez. Lorenzo Insigne ipotesi più lontana.