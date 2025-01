Inter, Bisseck e Frattesi "chiudono" il mercato. Calhanoglu torna in Champions

Il mercato? No, l'infermeria. Simone Inzaghi si affida ai medici per ritrovare una rosa completa: per Lecce potrebbe intanto recuperare Bisseck, tra Monaco e Milan ritroverà invece Calhanoglu. Tempi rispettati, forse un leggero anticipo per il difensore tedesco: la sua presenza o meno in Salento va tuttavia ancora valutata e passerà al vaglio dell'allenamento odierno. Tenuto conto dell'incertezza che aleggia sulle condizioni di Acerbi, ritrovare Bisseck se non già subito per il campionato ma di certo con il Monaco in Champions è quanto mai importante, anche per De Vrij costretto ormai da mesi a straordinari continui: se l'Inter non è andata sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale è perché i suoi dirigenti e lo stesso Inzaghi sono convinti che Bisseck possa occupare con successo quel ruolo.