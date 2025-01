Palacios-Monza, Galliani conferma: "Discorsi con l'Inter". Se parte Buchanan, idea Zalewski

"Palacios? Sì, ci sono stati dei discorsi con l'Inter". All'ingresso in Lega l'ad del Monza Adriano Galliani ha confermato le voci di un interesse del club brianzolo per il difensore centrale, arrivato in nerazzurro a fine agosto dall'Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro più bonus. Lo vuole in prestito per sei mesi. Pochissimo lo spazio avuto dall'argentino classe 2003 finora con la squadra di Simone Inzaghi: soltanto 26 minuti tra Serie A e Coppa Italia. "Ci sono tante chiacchiere a gennaio, è la festa degli operatori di mercato - ha detto Galliani - Ogni mille trattative ne vanno in porto l'1-2-3%. Qualcosa arriverà, qualcosa succederà, è tutto dinamico, ogni giorno succede qualcosa".