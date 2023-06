Inter, Brozovic può partire: fissato il prezzo, le alternative tra Milinkovic-Savic e Frattesi

INTER

Il croato è inserito nella lista dei partenti, ma non sarà svenduto: obiettivo fare cassa per regalare a Inzaghi un centrocampista di livello

L'ultimo summit in casa Inter tra il tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra sembra aver delineato un quadro di mercato ben chiaro, con l'obiettivo di lottare la prossima stagione per conquistare lo scudetto. Un incontro, quello tra il tecnico e la società, che ha fissato paletti ben precisi, budget e obiettivi da raggiungere nella prossima finestra estiva, tra voci di un possibile addio di Onana e il rebus legato a Lukaku. Ma a entrare nel discorso c'è anche Marcelo Brozovic, non più così centrale nel progetto nerazzurro, che potrebbe essere sacrificato a centrocampo, ma non svenduto. Dal croato, infatti, potrebbe arrivare il tesoretto per rinforzare il centrocampo con un nome di livello, con Frattesi e Milinkovic-Savic in cima alla lista di mercato.

BROZOVIC, ARIA D'ADDIO - Che il rapporto tra l'Inter e Marcelo Brozovic non sia idilliaco non è di certo una sorpresa, soprattutto dopo i mesi turbolenti pre e post Mondiale che hanno messo il futuro del croato in seria discussione. Nonostante le ottime prestazioni degli ultimi mesi, col centrocampista ritornato riferimento per il gioco della squadra di Inzaghi, Brozovic però non sarebbe così centrale nel progetto nerazzurro. E nel recente summit tra allenatore e dirigenza questo punto è stato sottolineato, perché nella lista dei possibili partenti può esserci anche lui, un big sacrificato con l'obiettivo di fare cassa e investire il tesoretto per un altro centrocampista di livello. L'Inter ha così fissato il prezzo del cartellino, perché ok vendere, ma non svendere il croato. Chi busserà alla porta in viale della Liberazione deve presentarsi con un'offerta di 25-30 milioni per portarsi via Epic Brozo. Il centrocampista 30enne è corteggiato dal Newcastle e da diversi club arabi, col vento del Medio Oriente che potrebbe tentarlo e permette all'Inter di abbassare il monte ingaggi della squadra. Vedi anche inter Lukaku dice no a 50 milioni dall'Arabia Saudita: vuole solo l'Inter

CALHA VERSO IL RINNOVO - Un sacrificio, quello di Brozovic, che però sarebbe reso più sopportabile grazie alla conferma di Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, ha convinto la società che gli ha proposto un rinnovo di contratto che, salvo sorprese, dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. L'ex Milan, arrivato la scorsa stagione, si è fatto notare in cabina di regia da Inzaghi che gli ha affidato le chiavi del centrocampo e che, nella stagione che verrà, senza Brozovic potrebbe avere ulteriore spazio e maggiori opportunità per conquistare in via definitiva la maglia da titolare.

FRATTESI-MILINKOVIC, LE ALTERNATIVE - Ma di certo la casella lasciata da Brozovic non rimarrà vuota a lungo. La partenza del croato, infatti, porterebbe l'Inter al casting per un centrocampista da regalare a Simone Inzaghi, con la società che ha le idee chiare. Due, su tutti, i nomi in cima alla lista: Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Partendo dal serbo non è un segreto l'appeal che ha per il tecnico piacentino e l'amministratore delegato Beppe Marotta. Pallino di vecchia data del dirigente nerazzurro, SMS è un giocatore che Inzaghi conosce bene e che nel gioco dell'Inter andrebbe a nozze, ma la trattativa con la Lazio è davvero complicata. I contorni economici dell'operazione, infatti, sembrano poter essere un vero e proprio ostacolo insormontabile per i nerazzurri che devono essere pronti a mettere mano al portafoglio nonostante Milinkovic non sia intenzionato a rinnovare con i biancocelesti. Nel summit di ieri Inzaghi ha ricevuto un primo no dal club, che però non ha chiuso totalmente le porte parlando di una cessione prima di un possibile affondo al serbo della Lazio. Vedi anche inter Mercato Inter, Skriniar ufficializza l'addio: "L'anno prossimo al Psg"

Frattesi, invece, è una pista maggiormente percorribile, anche se la concorrenza non manca. Tutte le big di A, infatti, hanno messo gli occhi sul centrocampista del Sassuolo che con l'Inter negli anni ha messo a segno importanti operazioni. E proprio per il 23enne i nerazzurri avrebbero già in mente una pedina di scambio, quel Giovanni Fabbian - protagonista di una stagione da incorniciare con la maglia della Reggina - che rientrerà dal prestito e che piace tanto ai neroverdi. Dal punto di vista economico, quindi, i costi potrebbero essere ridotti rispetto all'operazione Milinkovic, con l'Inter che vede nel classe 1999 lo stesso margine di crescita di Barella.