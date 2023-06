Milinkovic-Savic, Lotito non si rassegna: ultimo tentativo per il rinnovo

LAZIO

Il presidente è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 4 milioni più bonus a stagione, ma l'agente del giocatore si starebbe muovendo per raccogliere offerte da portare a Formello

© Getty Images Per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio è arrivato il momento della verità. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito non si sarebbe ancora rassegnato all'idea di perdere il giocatore e starebbe cercando di fare un ultimo tentativo per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 mettendo sul piatto un ingaggio da 4 milioni più bonus. Missione complicatissima vista la situazione del centrocampista, che resta in bilico tra il rischio di andare a scadenza ed eventuali offerte che l'agente Kezman è pronto a raccogliere in giro per l'Europa in questa sessione di mercato.

Chiusa la stagione con la qualificazione alla prossima Champions, dunque, a Formello ora c'è da risolvere la questione Milinkovic-Savic. Una "grana" da affrontare con chiarezza e lucidità. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e i 40 milioni a cui punta Lotito sembrano ormai molto difficili da ottenere nonostante il calibro del club interessati al mediano. Sulle tracce di SMS ci sono Juve, Arsenal e Newcastle. Ma anche l'Inter e l'Atletico Madrid potrebbero farci un pensierino. Piste su cui al momento non ci sono certezze, ma che presto potrebbero diventare vere e proprie offerte. L'agente di Milinkovic-Savic, del resto, da qualche tempo sarebbe già al lavoro per presentarsi a Formello con ipotesi concrete di trasferimento.

La cifra giusta a cui si potrebbe chiudere l'affare Milinkovic quest'estate potrebbe essere tra i 20-25 milioni, al massimo 30. Ma a questo punto Lotito potrebbe anche decidere di portare il giocatore a scadenza. Situazione a cui il diretto interessato non vorrebbe arrivare per tanti motivi, ma a cui potrebbe essere costretto se il patron biancoceleste non volesse abbassare le sue richieste murando qualsiasi tentativo nei prossimi mesi. Mossa estrema che renderebbe tesi i rapporti tra le parti e che potrebbe anche incidere sulle prestazioni in campo. Tutto, ovviamente, in attesa dell'esito dell'ultimo tentativo di rinnovo con tanto di ingaggio alla Immobile.