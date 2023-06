Inter: rinnovo, mercato e obiettivi futuri nel vertice di oggi tra Inzaghi, Marotta e Zhang

INTER

Il tecnico pronto a discutere del prolungamento, sul tavolo i nomi per ridisegnare e rinforzare la squadra

© inter.it E' atteso per oggi l'incontro nella sede di Viale della Liberazione tra Inzaghi, Zhang e Marotta (con lui anche tutto lo staff mercato) per programmare le prossime mosse dell'Inter. La finale di Istanbul, nonostante l'amaro epilogo, è considerata un punto di partenza: il prossimo anno l'obiettivo primario sarà chiaramente lo scudetto (l'agognata seconda stella) ma l'Europa è sempre più centrale nei progetti nerazzurri, non solo per questioni di prestigio. Nella mente del patron e di tutto il management interista la squadra che nascerà questa estate dovrà essere ancora grande protagonista in Champions.

La stagione che ha portato altri due trofei in bacheca, ha rafforzato d'altra parte la posizione di Inzaghi che ha dimostrato di essere un tecnico preparato, competente, empatico e vincente: il presidente Zhang è pronto così a ritoccargli lo stipendio e prolungare il rapporto sino al 2025. La firma non dovrebbe tardare ad arrivare. Tra i due si è creato un rapporto solido, fondato sul rispetto e la stima reciproca. Per questo, al netto di un mercato che si baserà ancora su un ferreo equilibrio tra le esigenze di bilancio e le ambizioni sportive, tra sostenibilità e competitività, le indicazioni del tecnico avranno un peso importante sulle prossime mosse di Marotta, Ausilio e Baccin.

La priorità oggi è la definizione della posizione di Lukaku: per questo a breve ci sarà un incontro con il Chelsea. La volontà del belga è chiara, non si discute: i Blues già la conoscono e hanno infatti altri pensieri per l'attacco. Come si sa sono però molto interessati a Onana: l'Inter può discutere della partenza del portiere camerunese solo per 60 milioni (al suo posto c'è Vicario, occhio però a Mamardashvili del Valencia), gli inglesi sono pronti a inserire come contropartita Koulibaly (che compenserebbe l'addio di Skriniar) e Loftus-Cheek. Insomma, per quanto dolorosa, la partenza di Onana (arrivato a zero un anno fa) garantirebbe ingressi importanti.

A centrocampo, però, il primo obiettivo dei nerazzurri resta Frattesi. Inzaghi, è vero, preme anche per Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024 con la Lazio: servono per entrambi almeno 35 milioni, necessario dunque cedere per fare cassa. Tra i possibili partenti c'è Brozovic: un sacrificio duro da digerire, per quanto tatticamente compensato da Calhanoglu e in prospettiva da Asllani. Nel vertice si parlerà anche dei prolungamenti da ratificare, quelli già pronti di Bastoni e Calha e quello ancora da definire di De Vrij. Capitolo a parte per Dzeko, fortemente tentato dal contratto porpostogli dal Fenerbahce. Il suo addio, assieme alla partenza di Correa, renderebbe necessario ridisegnare il reparto d'attacco. Scamacca, peraltro vicinissimo alla Roma, non accende l'entusiasmo di Inzaghi. Un piccolo restyling ci sarà anche sulle fasce. Il sogno è riportare a casa Hakimi. Ma, appunto, ora come ora è solo un sogno.