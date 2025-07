Inter, Taremi non si oppone alla cessione: dal suo addio i soldi per arrivare a un trequartista per Chivu

Mehdi Taremi non rientra nei piani dell'Inter e, a differenza di quanto si potesse pensare alla vigilia del Mondiale per Club poi saltato per problemi logistici, l'attaccante non intende opporsi all'addio. Il mercato nerazzurro per mettere a disposizione di Chivu una rosa adatta alle idee di gioco del nuovo tecnico passa soprattutto dalla cessione degli esuberi e l'attaccante iraniano, pur reduce da una stagione deludente, è una delle pedine più ambite all'estero.