Mercato Inter, Skriniar ufficializza l'addio: "L'anno prossimo al Psg"

Milan Skriniar non sarà più un giocatore dell'Inter e il mercato dei nerazzurri dovrà portare un nuovo difensore per Inzaghi. Lo slovacco dal ritiro della propria nazionale ha ufficializzato quello che era risaputo da mesi, ovvero l'addio all'Inter per una nuova avventura: "Vedremo cosa succederà al Psg, ma l'importante è che stia bene". L'ultima apparizione, in panchina, con l'Inter è stata nella finale di Champions League persa: "Un addio triste con una sconfitta che ci disturberà a lungo. Avremmo meritato di più".