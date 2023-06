Lukaku dice no a 50 milioni dall'Arabia Saudita: vuole solo l'Inter

CORTE RIFIUTATA

Big Rom non è interessato a trasferirsi nella Saudi Pro League. Ausilio volerà a Londra nei prossimi giorni per imbastire la trattativa col Chelsea

© Getty Images Romelu Lukaku vuole solo l'Inter e ha detto no all'Al Hilal e a un trasferimento in Arabia Saudita. Come riporta Gazzetta.it, emissari sauditi hanno presentato a Ledure, l'avvocato-agente di Big Rom, una proposta biennale da 25 milioni a stagione, ma il belga, a 30 anni, non è interessato a trasferirsi nella Saudi Pro League. L'attaccante belga aspetta con grande fiducia il viaggio che Piero Ausilio farà nei prossimi giorni (nel weekend o a inizio della prossima settimana) a Londra dove incontrerà il Chelsea per trattare un nuovo prestito e discutere degli altri nomi sul tavolo, Onana su tutti.

I soldi messi sul tavolo sono davvero tanti, ma Lukaku si sente ancora troppo giovane per svernare in un campionato con poco appeal, che di fatto porrebbe fine alla sua carriera ad alto livello. I guai fisici hanno condizionato gran parte della stagione, la sconfitta nella finale di Champions League è una ferita ancora aperta e Big Rom si sente in debito con l'Inter e i suoi tifosi. Vuole rimanere e, se necessario, lo ribadirà ancora una volta al Chelsea e a Pochettino.

Perché ciò accada è però necessario che i londinesi riducano le loro pretese per il prestito (8 milioni più 5 di bonus) e magari che il calciatore si abbassi ulteriormente lo stipendio rispetto agli 8,5 milioni netti che ha percepito in questa stagione. Lukaku ha grande fiducia, ma ora la parte più difficile tocca ad Ausilio: nonostante la finale di Champions e i milioni che arriveranno dalla Uefa, le difficoltà economiche non sono state risolte e i nerazzurri non possono permettersi pazzie.

Vedi anche Mercato Lukaku: "Amiamo l'Inter, torneremo a combattere per scrivere la storia"