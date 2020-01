Inter: Barcellona in pressing su Vidal ma Gabigol sforna... l'assist

LE STRATEGIE

Il Barcellona fa pressing su... Vidal. Sull'aereo che ha portato la squadra in Arabia Saudita per le Final Four della Supercoppa spagnola, il presidente Bartomeu e le stelle braugrana hanno proseguito l'opera di convincimento nei confronti del centrocampista cileno, primo obiettivo nel mercato invernale dell'Inter, che gli ha offerto un contratto fino al 2022. Dal canto suo la dirigenza nerazzurra aspetta il rientro dei catalani dalla trasferta per tentare l'affondo per il centrocampista fortemente voluto da Conte.

Intanto è arrivato a Milano il suo agente, Fernando Felicevich, con cui potrà essere messa a punto la strategia per sferrare l'attacco giusto: di certo non bastano i 12 milioni di euro offerti dalla dirigenza nerazzurri (il Barcellona ne chiede almeno 20). E a questo proposito la novità delle ultime ore è rappresentata da un riavvicinamento tra Gabigol e il Flamengo, come riferisce il 'Corriere dello Sport', secondo cui l'attaccante brasiliano avrebbe abbassato le sue pretese di ingaggio, dopo aver 'sparato' addirittura 4 milioni. Che rappresentava l'ostacolo principale per il club carioca, con cui l'Inter ha un accordo per una cessione a 16 milioni di euro più il 20% di una futura rivendita. Assist Gabigol dunque per Vidal: a questo punto in casa nerazzurra potranno alzare la proposta.



Parallelamente al fronte Vidal, resta comunque aperto quello per Eriksen, in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham. E non è escluso che il club nerazzurro cerchi di anticipare la folta concorrenza dei grandi club d'Europa per il danese e tenti il colpo già nel mercato di gennaio.