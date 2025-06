Inter: Ausilio e Marotta a cena col Parma, nel menù Bonny, Bernabé e Leoni

Ma Bonny non è l'unico giovane che rientra nel mirino dell'Inter e che rispetta appieno la nuova politica di Oaktree. Nella cena di ieri presumibilmente si è parlato anche di Giovanni Leoni, promettente centrale classe 2006. Sul difensore romano, però, c'è anche la Juventus e il Parma, forte anche di un contratto fino al 2029, vorrebbe tenerlo in rosa almeno per un'altra stagione a meno che non arrivi la classica offerta irrinunciabile. In casa nerazzurra il suo acquisto potrebbe essere finanziato dalla cessione di Yoan Bisseck, che ha estimatori in Premier League.