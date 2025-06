Inter, al Mondiale per scoprire il talento Sucic, "l'erede al trono di Modric"

Il centrocampista classe 2002 è stato bloccato dall'Inter nel mercato di gennaio per una cifra vicina ai 14 milioni di euro, ma si unirà al gruppo soltanto in questi giorni, giusto in tempo per il Mondiale per Club. E quello statunitense sarà un palcoscenico perfetto per esordire in nerazzurro e mettere in mostra le sue qualità.