Inter, Kolarov torna in nerazzurro: sarà il vice di Chivu

Arrivato all'Inter nell'estate del 2020 dopo tre anni con la maglia della Roma, in nerazzurro Kolarov ha vinto un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2022 il ritiro dal calcio dopo solo 15 presenze e un assist in maglia nerazzurra. Prima del ruolo di allenatore, Kolarov era stato scelto dal Pisa come direttore sportivo nell'estate del 2023, avventura durata solamente un mese a causa del suo addio prematuro al club. Ore per lui è pronta una nuova avventura.