Sfuma definitivamente Granit Xhaka per il Milan. La notizia era già nell'aria da giorni dopo la netta presa di posizione dell'agente dello svizzero, ora è anche ufficiale: è un nuovo giocatore del Sunderland. Dopo aver giocato con l'Arsenal in Inghilterra, tra le esperienze col Basilea, Gladbach e Leverkusen, il classe 1992 torna in Premier League con i Balck Cats firmando un triennale.