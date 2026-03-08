"Pronto per esperienza all'estero": Goretzka 'chiama' Inter e Milan, Juve e Napoli alla finestra
Il centrocampista del Bayern, 31 anni, è in scadenza e non rinnoverà. Piace in Premier, ma anche la Serie A si fa avanti: "Voglio giocare ad alto livello"
Il nome di Leon Goretzka torna centrale nei possibili piani di mercato per le big italiane in vista dell'estate 2026. D'altronde il centrocampista del Bayern Monaco ha 31 anni, porta con sè un grande bagaglio di esperienza, un palmares ricco di successi e soprattutto la possibilità di scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero.
Come è noto e ufficiale da qualche settimana, non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern in scadenza a fine stagione. Dopo 8 anni ai massimi livelli in Germania, Goretzka è quindi pronto a guardarsi intorno. Con preferenza all'estero, come dichiarato dal tedesco in prima persona, per cercare sfide stimolanti: "Sarei tentato di fare un'altra esperienza all'estero. L'ho detto quando ho annunciato la mia decisione, forse è la mia ultima possibilità per farlo. Sono completamente rilassato al riguardo, lascerò che le cose si sviluppano", le parole del classe 1995 a Sky Sport De.
Altri due piccoli indizi nelle parole degli ultimi giorni, a cavallo della sua 17esima presenza da titolare in Bundesliga, impreziosita da uno splendido assist a Luis Diaz nel 4-1 di venerdì al Borussia Monchengladbach. La prima è relativa al fatto che Goretzka non vuole trasferirsi in un campionato meno competitivo: "Voglio assolutamente continuare a giocare a calcio ad alto livello". La seconda, invece, relativa al clima inglese in caso di approdo in Premier League: "A chi non piace il sole, vero? Ma di certo non baserò la mia prossima destinazione sul meteo. Troveremo qualcosa di bello".
Parole da leggere come "chiamata" anche ai club italiani che avrebbero i mezzi economici per tentare il centrocampista. Mentre si sfidano sul campo, Milan e Inter potrebbero riaprire il derby anche sul mercato dopo gli interessamenti delle ultime stagioni. Alla finestra anche il Napoli, che già a gennaio aveva pensato a Goretzka come profilo per impreziosire un centrocampo decimato dagli infortuni. Infine, da non sottovalutare anche la Juventus: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, i bianconeri avranno assoluta necessità di ritoccare la mediana.
Diverse squadre in Premier League sono pronte a farsi avanti, ma mai sottovalutare la pista italiana.