"Pronto per esperienza all'estero": Goretzka 'chiama' Inter e Milan, Juve e Napoli alla finestra

Come è noto e ufficiale da qualche settimana, non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern in scadenza a fine stagione. Dopo 8 anni ai massimi livelli in Germania, Goretzka è quindi pronto a guardarsi intorno. Con preferenza all'estero, come dichiarato dal tedesco in prima persona, per cercare sfide stimolanti: "Sarei tentato di fare un'altra esperienza all'estero. L'ho detto quando ho annunciato la mia decisione, forse è la mia ultima possibilità per farlo. Sono completamente rilassato al riguardo, lascerò che le cose si sviluppano", le parole del classe 1995 a Sky Sport De.