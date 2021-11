Inter, Ausilio: "A breve definiremo il contratto di Barella e poi anche Brozovic"

INTER

Il ds nerazzurro tranquillizza i tifosi: "A gennaio non sarà presa in considerazione nessuna uscita"

Il futuro di Barella e Brozovic dovrebbe essere ancora con la maglia dell'Inter. E' stato il ds Piero Ausilio a tranquillizzare i tifosi nerazzurri in chiave rinnovi. "Noi stiamo programmando il presente e il futuro coi giocatori che abbiamo, pensare che questi piacciano ad altre grandi d'Europa non ci preoccupa, ma ci fa piacere. A breve definiremo il contratto di Barella e poi passeremo a discutere il prolungamento con altri. Brozovic? Sì c'è anche lui fra questi", ha detto a Mediaset Infinity.

Sul prossimo mercato di gennaio: "Non ho paura, sappiamo le nostre intenzioni di andare avanti con questo gruppo e a gennaio non sarà presa in considerazione nessuna uscita. A gennaio daremo solo continuità al lavoro di luglio, poi faremo delle valutazioni ma solo per migliorare l'Inter".

