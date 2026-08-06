Inter-Dimarco, parte l'operazione-rinnovo: l'obiettivo è restare insieme (almeno) fino al 2030

Come detto, Dimarco ha molti fan in Europa tra cui sicuramente il Manchester City che lo ha attenzionato in epoca Guardiola. Tuttavia, il suo legame con i nerazzurri va oltre il campo e quindi si dovrebbe giungere a dama con il rinnovo con relativa tranquillità e reciproca soddisfazione. Il giocatore al momento percepisce uno stipendio netto da 4 milioni l'anno più eventuali 700mila euro di bonus e non ha alcuna clausola rescissoria. Un adeguamento di stipendio verso l'alto è assolutamente plausibile, data l'importanza centrale negli schemi nerazzurri.