Inter, Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta il Psg

23/04/2019

Le due piste estere portano dritto a Madrid, sponda Atletico e Parigi. Da tempo i Colchoneros ronzano attorno ad Icardi e la recente frattura con Diego Costa sta portando alla decisione di separarsi dallo spagnolo per sostituirlo proprio con Maurito. L'Atletico Madrid non si è ancora mosso ufficialmente ma l'interesse di Simeone diventa sempre più concreto anche se la concorrenza non manca.



È il caso del Paris Saint-Germain, che - come riporta La Gazzetta dello Sport - lo avrebbe messo in cima alla lista dei rinforzi per il reparto offensivo. Non una trattativa, non ancora quantomeno, ma l'argentino potrebbe rientrare in uno scambio con Edinson Cavani (anche se a livello di ingaggio ci sarebbe da trovare una quadra, l'uruguaiano guadagna praticamente il doppio di quanto offerto all'interista per il rinnovo mai arrivato: 14,2 milioni di euro netti a stagione) o comunque sostituire il Matador, destinato a lasciare la Tour.



Le carte sul tavolo iniziano a muoversi, e c'è una terza candidata che, a fari spenti, osserva interessata. Parliamo ovviamente della Juventus, un affare che al 23 di aprile sembra molto più che un azzardo ma nel calcio, e nel calciomercato in particolare, due mesi possono cambiare tanto, tutto. Soprattutto se Paulo Dybala si decidesse a lasciare il club bianconero.



Nell'ipotetico grafico a torta sul futuro di Icardi riserviamo però la fetta più grande alla permanenza in nerazzurro. La rottura con la curva Nord è conclamata ma molti tifosi ancora amano l'ex capitano e la stessa Wanda Nara non più tardi di sabato aveva detto: "Mauro rimarrà". Come dicevamo, poche settimane nel calcio cambiano tutto: e se davvero Spalletti finisse anzitempo l'avventura a Milano, un altro tassello andrebbe in questa direzione.