Atletico Madrid, Diego Costa rifiuta di allenarsi

18/04/2019

La seconda avventura di Diego Costa nell' Atletico Madrid potrebbe durare solo un anno e mezzo. L'attaccante, pur presentandosi al centro sportivo dei Colchoneros, si è rifiutato di allenarsi per la prevista seduta con la squadra. Ufficialmente non risulta infortunato né giustificato, sembra quindi un gesto di protesta dopo che la società gli ha notificato l'apertura di una indagine interna sulle otto giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione contro il Barcellona.

Come rivela As, l'Atletico ha difeso il giocatore in ogni maniera possibile ma il referto arbitrale e le prove audio-visive prodotte hanno inchiodato il giocatore che, a indagine chiusa, potrebbe ricevere una multa salata. La situazione rischia di avere conseguenze sulla permanenza di Costa in squadra, anche perché nelle ultime settimane si è spesso parlato di un addio in estate.