Inter-Arnautovic, la trattativa va avanti: l'austriaco chiede la cessione al Bologna

CACCIA ALL'ATTACCANTE

I rossoblù rispediscono al mittente l'offerta di 8 milioni ma non è finita. Intanto il giocatore forza la mano

L'Inter ormai ha deciso e punta dritto su Marko Arnautovic. È l'austriaco il nome scelto per un attacco che ha perso Lukaku e Dzeko e che al momento è tutto sulle spalle di capitan Lautaro Martinez e Thuram, con Correa sul mercato in attesa di pretendenti. Il club nerazzurro ha fatto la sua offerta: sul piatto per il Bologna 8 milioni di euro. Dal canto suo il club rossoblù continua a fare muro e a pretendere di più per un giocatore che considera inamovibile. La trattativa comunque prosegue e i nerazzurri potrebbero arrivare a 10 milioni con l'inserimento di bonus. Intanto - come riferisce il Corriere della Sera - il giocatore avrebbe fatto pressione al Bologna chiedendo con forza di tornare in nerazzurro, dove ha vinto il triplete del 2010 da non protagonista. Per Arnautovic l'ultima grande occasione della carriera. Un'arma in più per l'Inter per riuscire a spuntarla.

Vedi anche inter Inter-Samardzic, altro colpo di scena: trattativa congelata

Nella giornata di lunedì potrebbe essersi il faccia a faccia decisivo tra il fratello agente di Arnautovic, Daniel, e la dirigenza del Bologna per trovare una soluzione. Non abbandonata del tutto la pista Taremi, per cui il Porto chiede 30 milioni di euro e non ha nessuna intenzione di fare sconti per un attaccante che garantisce gol e assist. Per l'iraniano poi ci sarebbe il 'problema' Coppa d'Asia, che lo metterebbe fuori causa per un mese e mezzo all'inizio del 2024. E Beto dell'Udinese resta sullo sfondo. Ma la strada per la ricerca dell'attaccante in casa nerazzurra è ben tracciata: Arnautovic su tutti.