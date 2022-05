Inter ancora nelle mani di Handanovic: rinnovo di un anno con taglio all'ingaggio

INTER

Il portiere in scadenza a giugno nella prossima stagione farà da chioccia a Onana. Per Perisic appuntamento a fine stagione

Il futuro dell'Inter sarà ancora nelle mani di... Handanovic. Almeno per un altro anno. Il club nerazzurro ha già ingaggiato André Onana dall'Ajax ma il suo erede non offre sufficienti garanzie ed è reduce da una stagione da dimenticare. I nerazzurri hanno ancora bisogno di Samir: lo si è visto nel disastroso recupero perso contro il Bologna e poi anche nella trasferta di domenica a Udine con una prestazione convincente e autoritaria. Ecco perché dunque il portiere sloveno, in scadenza a giugno, è pronto a fare da 'chioccia' a Onana e a rinnovare per un altro anno, accettando un taglio dello stipendio dagli attuali 4,2 milioni di euro a circa 3 milioni. Getty Images

Capitolo Perisic. Il suo rinnovo del contratto, in scadenza anche per lui a giugno, verrà discusso a campionato concluso. L'appuntamento tra la dirigenza nerazzurra e i suoi agenti dovrebbe essere il 23 maggio. In casa c'è già il suo sostituto, Robin Gosens, ma l'Inter non può prescindere dal croato, che oltre a essere sempre più pedina fondamentale nel gioco di Inzaghi, ultimamente ci ha preso gusto anche a segnare: a Udine è arrivato il suo secondo centro di fila: Da metà marzo ha partecipato a sette gol: oltre ai due personali, ha regalato cinque assist. Perisic vuole restare all'Inter, l'Inter non vuole perdere Perisic ma c'è da lavorare su richiesta e offerta: il giocatore chiede un biennale a 5 milioni di euro l'anno, oltre che le garanzie di una squadra competitiva non solo in Italia ma sempre più anche in Europa. Il club è disposto a fargli un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva a 4 milioni più bonus. Questione di qualche settimana, poi la soluzione.