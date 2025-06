Il Como dice no all'Inter per Fabregas, Suwarso: "Non lascerà il club"

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ospite del conveno SWXS London, gela le speranze dell'Inter per Cesc Fabregas: "Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club" le parole di totale chiusura del dirigente con al suo fianco l'oggetto del desiderio nerazzurro. Dopo l'addio a Simone Inzaghi, l'Inter aveva individuato nello spagnolo il preferito a cui assegnare la panchina nella prossima stagione. Un interesse che ha lusingato il 38enne ex calciatore, meno il presidente e la ricchissima proprietà indonesiana. Il primo indizio che per Beppe Marotta l'operazione sarebbe stata piena di ostacoli era arriva dai social.