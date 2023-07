Inter, agente De Vrij: "A breve l'annuncio del rinnovo. Pereyra piace"

LE PAROLE

Pastorello all'uscita dalla sede nerazzurra conferma l'interesse per il centrocampista argentino

© Getty Images Dopo i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, rispettivamente fino al 2028 e 2027, l'Inter è pronta ad annunciare a breve anche quello di Stefan De Vrij. "Sono stato qui per gli ultimissimi dettagli, è quasi tutto a posto", ha detto l'agente del difensore olandese Federico Pastorello all'uscita dalla sede nerazzurra. Pastorello assiste anche Roberto Pereyra, confermando l'interesse dell'Inter: "Abbiamo parlato anche di lui, è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica, non è un segreto che è una delle opzioni, bisognerà vedere nei prossimi giorni e dipenderà da loro ovviamente".

Vedi anche inter Inter, Ausilio: "Vogliamo Lukaku, per Onana servono offerte più alte"

Pastorello ha poi negato di aver trattato l'argomento Meret: "No, non ne abbiamo mai parlato. Anche perché Onana è ancora con l'Inter, bisognerà vedere se partirà". E ancora: "Sarr opzione per l'Inter? "No, credo che cerchino un'ala destra quindi no, Sarr no".