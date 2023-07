Inter, ora è ufficiale: Bastoni e Calhanoglu rinnovano

Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu proseguiranno la loro avventura all'Inter. La notizia era nell'aria già da giorni e la firma nero su bianco e l'ufficialità sono arrivate come previsto: contratto prolungato fino al 2028 per il difensore, fino al 2027 per il turco. Per il 24enne, acquistato nel 2017 dall'Atalanta e lasciato in prestito al Parma fino al 2019, saranno altri cinque anni in nerazzurro, con l'accordo che era già stato trovato da giorni tra le parti, mentre per il turco un quadriennale che lo blinda in nerazzurro. A breve si attende anche l'ufficialità dell'acquisto di Davide Frattesi.