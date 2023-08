Inter-Samardzic, piccolo riavvicinamento: l'entourage disposto a ricucire

GIALLO SULL'ACCORDO

Il giocatore avrebbe cambiato le richieste economiche, la società è ferma sugli accordi già presi. L'entourage del centrocampista disposto a ricucire

L'affare - che sembrava solo questione di dettagli - che dovrebbe portare Lazar Samardzic all'Inter si tinge di giallo. Il giocatore dopo aver svolto le visite mediche per i nerazzurri era pronto a firmare il contratto, ma è proprio in questa occasione che qualcosa si è inceppato. All'incontro per definire l'affare Samardzic, dopo aver escluso dalla trattativa l'agente Pimenta, ha mandato il padre e altri intermediari diversi rispetto a quelli degli accordi presi dalle parti, con nuove richieste (verso l'alto) economiche. Una mossa non gradita all'Inter - smentita dallo stesso entourage come riportato da Daniele Vitiello di fcinter1908.it - che però, in tutta risposta, ha portato all'ultimatum della società nerazzurra.

A questo punto la situazione è in una fase di stallo in cui una delle due parti dovrà fare la prima, probabilmente decisiva, mossa. Dal canto proprio l'Inter ha fatto capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di accontentare le nuove richieste del giocatore e del suo entourage, dando agli stessi la possibilità di accettare gli accordi economici già presi entro e non oltre il weekend. Dall'altra c'è stato un piccolo tentativo di riavvicinamento notturno con la volontà di ricucire, con una certa fiducia nella fumata bianca. In caso contrario l'affare sarà da considerarsi saltato con il centrocampista che tornerà agli ordini di Sottil a Udine.

Nell'affare è legato anche il futuro di Fabbian, ma sul centrocampista dell'Inter in ogni caso toccherà all'Udinese decidere il da farsi in una trattativa comunque slegata da Samardzic. Dietro la nuova e clamorosa presa di posizione del giocatore ci sarebbe la corte serrata del West Ham, che avrebbe offerto un ingaggio superiore al centrocampista serbo. Secondo alcune fonti il club londinese e Samardzic sarebbero già molto vicini.