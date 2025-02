Inter, a Milano arriva Sucic: visite programmate, sarà subito a San Siro. L'esordio negli Usa

Sucic, attualmente infortunato (si è fratturato il metatarso), tornerà poi in Croazia per finire la stagione: arriverà alla Pinetina nei primi giorni di giugno per unirsi alla truppa di Simone Inzaghi in vista della prima edizione del nuovo Mondiale per club che avrà inizio il 15 giugno negli Usa (qui il girone in cui è inserita l'Inter). Il centrocampista poi assisterà dal vivo anche a Inter-Fiorentina osservando da vicino alcuni dei suoi prossimi compagni di squadra.