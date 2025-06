Mercato, il Napoli sfida l'Inter e accelera per Hojlund

Il duello scudetto che ha segnato tutta la passata stagione si ripropone oggi sul mercato, il Napoli lancia la sfida all'Inter ed entra prepotentemente nella corsa a Rasmus Hojlund. L'attaccante danese del Manchester United è il grande obiettivo del club di Marotta, che nei giorni scorsi ha incassato la disponibilità dell'ex Atalanta a tornare in Italia ma si è arenato sul nodo della formula con i Red Devils, che vorrebbero una cessione a titolo definitivo e non un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato come proposto dai nerazzurri. Di questa empasse, riporta La Gazzetta dello Sport, sta provando ad approfittare il Napoli, che vuole aggiungere un altro centravanti di qualità per affiancare Lukaku e avere maggiori opzioni in attacco in vista del doppio impegno Champions-campionato e ha sondato il terreno con l'entourage del danese per capire la fattibilità e i costi dell’operazione.