Il Napoli non scalda Icardi: l'argentino vuole solo la Juve 

Il Napoli ci crede ancora ma allo stesso tempo non vuole più attendere. De Laurentiis ha fatto tutto il possibile per Mauro Icardi (65 milioni offerti all'Inter, 7,5 milioni di ingaggio al centravanti) ed è pronto a pazientare per tre giorni: poi, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, si tirerà fuori dalla corsa (intanto sarebbe vicino allo svincolato Fernando Llorente). L'ex capitano nerazzurro non è infatti convinto della destinazione azzurra nonostante il notevole pressing da parte di alcuni big della squadra di Ancelotti (lo avrebbero contattato direttamente). Nella testa del 26enne di Rosario c'è solo e soltanto la Juventus. Inter, Icardi fino alla fine del mercato

I bianconeri, ormai è chiaro a tutti da tempo, devono cedere prima di poter tentare un colpo in ogni caso difficile, e le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Brasile, tentativo per Neymar nell'ambito dell'affare Dybala-Psg, allontanerebbero ulteriormente Maurito, che ieri ha detto no al Monaco, dalla Continassa.

L''indecisione' rischia di essere fatale per Icardi: senza una rapida decisione (e a meno di uno scambio con Dybala, ipotesi al momento remota) rischia di restare ad Appiano Gentile da separato in casa, senza mai scendere in campo. Il club di viale della Liberazione è stato irremovibile, prima a parole, e poi nei fatti con l'acquisto di Lukaku e quello, ormai a un passo, di Alexis Sanchez. La dirigenza del Biscione non intende fare passi indietro nemmeno dopo la presunta lettera dell'avvocato della punta nella quale si invitava il club a farla partecipare anche alla parte tecnico-tattica degli allenamenti (da questo punto di vista la società di Suning si sente tranquilla e convinta di aver rispettato tutte le regole).

La concreta possibilità di restare fermo in un momento cruciale della carriera spingerà il bomber ad accettare di trasferirsi sotto il Vesuvio facendo al contempo felice l'Inter? La domanda dovrebbe trovare risposta a breve anche se la telenovela potrebbe prolungarsi anche nella prossima stagione...diventando infinita.