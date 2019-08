Llorente ha deciso: vuole il Napoli

MERCATO

Fernando Llorente, svincolato dal primo luglio dopo il mancato rinnovo di contratto con il Tottenham, sta sfogliando la proverbiale margherita. Un attaccante esperto a costo zero come lo spagnolo fa gola a molte squadre, tre delle quali sono italiane: Napoli, Inter e Fiorentina. Ma l'ex Juventus avrebbe già fatto la sua scelta, preferisce l'opzione che lo porterebbe dritto tra le braccia di Carlo Ancelotti. Il Napoli aspetta Lozano

Se i viola lo sognano per regalare un colpo alla piazza e i nerazzurri lo hanno identificato come ideale vice-Lukaku (anche perché aveva lavorato con Conte ai tempi della Juve), il Napoli pensano a lui come alternativa a Milik o a... Icardi. El Chiringuito infatti spiega che Llorente è attratto dall'offerta del Napoli ed è molto vicino a tesserarlo ma la rivoluzione offensiva prevederà anche la cessione di Milik all'Inter nell'ambito dell'affare Icardi: a quel punto Ancelotti avrebbe a disposizione Icardi, Llorente, Insigne, Lozano, Mertens e Callejon.