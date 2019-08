Inter, la maglia numero 7 attende Sanchez

Lukaku-Lautaro: le prove di coppia proseguono e dopo il test con il Gozzano c'è una settimana ancora di lavoro prima dell'esordio in campionato contro il Lecce. Il giovane Esposito scalpita, ma con tutta probabilità avrà modo di saggiare San Siro inizialmente dalla panchina. Magari con al suo fianco Alexis Sanchez, con il dubitativo legato per prima cosa ovviamente al mercato e in secondo luogo (ammesso e non concesso che l'affare si concluda in tempi brevi) alle condizioni fisiche del cileno, rientrato a Manchester dalle fatiche della Coppa America in ritardo rispetto ai compagni e, atleticamente parlando, ancora relativamente indietro .

Detto che per Lukaku è previsto un check-up finale in settimana, per valutarne la situazione atletica, al momento non ci sono invece indicazioni in merito a possibili visite mediche già prenotate per Sanchez. Qualcuno aveva ipotizzato mercoledì come possibile data per i test medici, dando per scontato una rapidissima chiusura con il Manchester United; potrebbe non essere così, ma questo non toglie che la trattativa sia in effetti in stato avanzato. Le parti lavorano da un paio di giorni alacremente, la base d'accordo (prestito e diritto di riscatto -operazione tra i 15 e i 18 milioni - e pagamento 50/50 dello stipendio) c'è, l'agente di Sanchez e lo stesso Marotta sono ottimisti sulla buona riuscita della trattativa.

Ma più di tutti lo è lo stesso Sanchez, deciso a rilanciarsi in Italia con la maglia dell'Inter alle dipendenze di Antonio Conte. Proprio quest'ultimo è stata la ragione principale che ha spinto il cileno a scegliere i nerazzurri, convinto di potersi rilanciare sotto la sua guida dopo la parentesi poco felice ai Red Devils. Una decisione accompagnata da una chiara indicazione: anche a Milano la sua maglia dovrà essere la numero 7. Guarda caso, una casacca ancora senza padrone.