Il Chelsea spara alto per Alonso: l'Inter accelera per Darmian

RINFORZO IN FASCIA

In casa Inter serve un rinforzo per la fascia e il nome più caldo del momento è quello di Matteo Darmian. L'ex laterale dei Red Devils è infatti la prima alternativa di Marotta a Marcos Alonso, per cui il Chelsea ha sparato però molto alto, chiedendo 45 milioni di euro. Un investimento troppo elevato in questo momento per i nerazzurri, che già a gennaio potrebbero dunque accelerare i tempi per portare a Milano l'esterno ex United, fatto rientrare in Italia in partnership proprio col Parma.

Con Asamoah alle prese con un ginocchio che non dà garanzie al 100%, sulla sinistra Conte al momento può contare solo sugli "adattati" Biraghi, Candreva, Lazaro e D'Ambrosio. Opzioni di ripiego, che hanno trasformato la ricerca di un laterale sinistro in una priorità. Priorità che sembrava poter portare ad Alonso nella prossima sessione di mercato, ma che invece deve fare i conti con le richieste economiche molto importanti del Chelsea. I Blues valutano infatti lo spagnolo intorno ai 40 milioni di euro e a queste condizioni al momento è difficile pensare a un sacrificio simile per un solo giocatore a gennaio.

Vedi anche inter Inter, Marotta accontenta Conte: Giroud primo rinforzo

Dunque sotto con la pista Darmian, un jolly che potrebbe fare subito molto comodo a Conte per entrambe le corsie e già "destinato" a vestire nerazzurro dal suo sbarco a Parma. Affare che sembra destinato ad andare in porto senza intoppi. A meno che Marotta e Ausilio non preferiscano invece virare su Kurzawa, in scadenza col Psg e da tempo nel mirino nerazzurro.