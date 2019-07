Inter: il Boca Juniors sogna Icardi, lui apre alla Roma

IL SOGNO

L'accelerata della Juventus per Romelu Lukaku non complica solamente i piani dell'Inter ma pure quelli di Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha sempre considerato i bianconeri come unica vera alternativa alla permanenza in nerazzurro ma, se il belga diventerà bianconero, potrebbe essere costretto a rivedere la sua posizione. Non a caso sembra ci sia stata un'apertura alla Roma (che lo aveva sondato senza successo qualche settimana fa): Icardi potrebbe rientrare in un ipotetico maxi-affare che comprenderebbe pure l'acquisto di Dzeko da parte dei nerazzurri.

Non solo Roma, però. Dopo aver messo sotto contratto Daniele De Rossi, il Boca Juniors adesso pensa in grande e addirittura sogna l'arrivo dello stesso Icardi. Nei giorni scorsi era iniziata a circolare l'indiscrezione circa un interessamento del club di Buenos Aires per quanto riguarda il centravanti, martedì è arrivata la conferma direttamente dal presidente del Boca, Daniel Angelici: "Ho saputo che Burdisso ha parlato con Zanetti per conoscere la situazione - le parole del n.1 del club argentino a Radio Cooperativa -. Vale la pena chiedere, non ci perdiamo niente".

Una suggestione o poco più, visto che l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Maurito in prestito e lo stesso giocatore vuole restare in Europa per giocare da protagonista. Durante i mesi di mercato, però, sognare non costa nulla...