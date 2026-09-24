Il Barça prepara un nuovo assalto a Lautaro? Deco: "Giocatore che ci piaceva e che ci piace..."

L'Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez ha movimentato gli ultimi giorni del mercato estivo in casa Inter. I Catalani, dopo il no categorico ricevuto dall’Atletico per Julian Alvarez, avevano messo il Toro nel mirino. L'argentino era visto come l'erede ideale di Robert Lewandowski, volato in Mls ai Chicago Fire. I nerazzurri non hanno mai aperto a una partenza del loro capitano ma, come rivelato prima dal diretto interessato ("Un onore essere cercato da certi club, ma non ho mai pensato di lasciare Milano") e ora da Deco, la trattativa era concretissima: "Lautaro è un giocatore spettacolare, un idolo dell'Inter: capitano e leggenda del club", spiega il ds blaugrana ai microfoni di Sportitalia.
Poi l'ex centrocampista portoghese entra nel dettaglio dell'affare, mai entrato nelle fasi calde: "Per rispetto nei suoi confronti e del club, non appena ci è stata comunicata la volontà di non aprire la trattativa ci siamo ritirati e non siamo andati oltre. Noi cerchiamo di fare sempre le cose nel modo più corretto e trasparente possibile. Spesso la stampa specula su queste situazioni...".
Poi però Deco fa capire che il Toro è un giocatore apprezzatissimo in casa Barcellona: "Però sì, quando eravamo alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche giuste per noi, sicuramente Lautaro rientrava in questa lista. Però nel momento in cui le presidenze si sono parlate e l'Inter non ha aperto al trasferimento, per rispetto di tutti non siamo più andati avanti. Non abbiamo parlato nè con il giocatore e neppure con l'agente. Però ripeto: lo abbiamo cercato e ci piace molto come giocatore". Un concetto ribadito che apre a possibili interpretazioni: il Barça può tornare alla carica per Lautaro? La risposta alla prossima finestra di mercato.