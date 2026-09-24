Il Barça prepara un nuovo assalto a Lautaro? Deco: "Giocatore che ci piaceva e che ci piace..."

Poi però Deco fa capire che il Toro è un giocatore apprezzatissimo in casa Barcellona: "Però sì, quando eravamo alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche giuste per noi, sicuramente Lautaro rientrava in questa lista. Però nel momento in cui le presidenze si sono parlate e l'Inter non ha aperto al trasferimento, per rispetto di tutti non siamo più andati avanti. Non abbiamo parlato nè con il giocatore e neppure con l'agente. Però ripeto: lo abbiamo cercato e ci piace molto come giocatore". Un concetto ribadito che apre a possibili interpretazioni: il Barça può tornare alla carica per Lautaro? La risposta alla prossima finestra di mercato.