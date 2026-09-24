Ufficiale, David Alaba è un nuovo giocatore dell’Udinese: "Non sono qui per chiudere la carriera"

24 Set 2026 - 13:53
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Il grande colpo adesso è realtà, l'Udinese ha annunciato annunciato l'arrivo in bianconero di David Alaba con un lungo comunicato sul proprio sito ufficiale: "Udinese Calcio è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di David Alaba, uno dei calciatori più vincenti e prestigiosi del panorama internazionale.
Il difensore austriaco ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027.
Giocatore di straordinaria qualità tecnica, leadership e versatilità tattica, Alaba arriva a Udine dopo una carriera vissuta ai massimi livelli del calcio mondiale.
Nato a Vienna il 24 giugno 1992, Alaba è Cresciuto nel settore giovanile dell’Austria Vienna. A 16 anni viene acquistato dal Bayern Monaco, club con il quale si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, conquistando un palmarès eccezionale che comprende numerosi campionati nazionali, coppe e successi europei.
Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club di assoluto prestigio, distinguendosi per rendimento, professionalità e continuità. Con il Bayern Monaco ha collezionato decine di trofei (2 Champions League, 2 mondiali per club, 2 Supercoppe europee, 10 Bundesliga 6 coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania) contribuendo da protagonista ai trionfi dei bavaresi con cui è sceso in campo 431 volte segnando 33 gol tra il 2010 e il 2021. Successivamente, dal 2021 al 2026, ha confermato il proprio valore anche al Real Madrid, aggiungendo ulteriori titoli nazionali e internazionali (2 Champions League, 1 mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 2 Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna) a una bacheca già straordinaria.
Capitano e punto di riferimento della Nazionale austriaca da oltre un decennio (117 presenze e 15 reti segnate con 2 partecipazioni agli Europei ed una all’ultimo Mondiale), Alaba porta a Udine esperienza, personalità e una mentalità vincente maturata sui più grandi palcoscenici del calcio mondiale.
L’arrivo di un campione di questo calibro rappresenta una chiara testimonianza delle ambizioni dell’Udinese Calcio. La società ha voluto compiere un investimento di grande prestigio per rafforzare il progetto sportivo e offrire ai propri tifosi un giocatore capace di fare la differenza dentro e fuori dal campo. 

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“L’ingaggio di David Alaba è motivo di enorme soddisfazione per tutto il club - sottolinea il direttore generale Franco Collavino - Accogliamo un campione affermato, un leader e un professionista esemplare. Il suo arrivo dimostra la volontà dell’Udinese di crescere, competere ad alti livelli e costruire una squadra sempre più ambiziosa.”

Queste invece le prime parole da bianconero di David Alaba: "Ho vissuto tante esperienze e ho vinto tanto nel corso della mia carriera, ma una cosa non è cambiata: voglio vincere ancora. Voglio competere ancora. E voglio ottenere ancora qualcosa di speciale. Questa è la mentalità che porto all'Udinese.
L'allenatore ha reso molto chiaro che ruolo ha in mente per me e cosa vuole che raggiungiamo insieme. Ovviamente voglio portare la mia esperienza nello spogliatoio, assumermi responsabilità e aiutare ogni qual volta sia possibile, soprattutto i giocatori più giovani
Non arrivo solo per essere quello esperto della squadra, e decisamente non vengo qui per chiudere la mia carriera. Sono ancora troppo ambizioso per questo e credo ancora fortemente in quello che posso fare sul campo. Voglio spingere ancora, performare ai più alti livelli in Serie A settimana dopo settimana e ottenere qualcosa.
Sono molto emozionato per questa sfida e ho ancora tanto da dimostrare a me stesso".
Tutta la famiglia bianconera dà il più caloroso benvenuto a David Alaba e gli augura le migliori soddisfazioni con la maglia dell’Udinese.
Benvenuto a Udine, David!".

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