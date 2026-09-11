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Stankovic per Jones? Il Liverpool ci ha provato, a gennaio pronto il nuovo affondo

Il centrocampista serbo piace ai Reds ma l'Inter crede nella crescita del centrocampista serbo

11 Set 2026 - 22:39
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Chivu lo ha fortemente voluto tenere con sè e la società lo ha accontentato, nonostante le tante offerte ricevute, perché crede nelle qualità del giocatore figlio d'arte, un gioiellino cresciuto in casa mandato a maturare in Belgio e ripreso quest'estate per poter crescere sotto la guida del tecnico romeno e all'ombra di Calhanoglu. Ora toccherà ad Aleksandar Stankovic ritagliarsi gli spazi giusti e rispondere presente quando verrà chiamato in causa: già lunedì contro l'Udinese potrebbe scoccare l'ora giusta.

Di certo l'anno passato al Bruges ha permesso al figlio di Dejan di farsi conoscere anche lontano da Milano, tant'è che nell'ultima sessione di mercato, quella appunto in cui l'Inter ha convintamente esercitato il diritto de recompra, molte sono state le offerte arrivate in Viale della Liberazione. Come il tecnico e il club, anche l'interessato ha d'altra parte sempre chiuso la porta, deciso a giocarsi le proprie chances in nerazzurro. Un no arrivato anche negli ultimissimi giorni di trattative quando sul centrocampista serbo si è concentrata l'attenzione del Liverpool: nel pieno delle discussioni relative al trasferimento di Curtis Jones, i Reds hanno infatti chiesto come contropartita Stankovic.

Il no interista, sostengono oggi i media britannici, ha solo momentaneamente frenato le mire del club inglese, pronto a tornare alla carica già a gennaio o al più tardi la prossima estate. Molto dipenderà dai numeri di Stankovic in questa sua prima stagione in prima squadra, da quanto spazio potrà trovare e da come proseguirà di conseguenza il suo processo di crescita. Di certo, dopo aver detto no a offerte vicine ai 40 milioni, l'Inter non ha intenzione di provarsi del suo gioiellino, al massimo potrebbe valutare l'ipotesi di un nuovo prestito per consentire al ragazzo di giocare con quella continuità che nell'attuale centrocampo nerazzurro è difficile possa trovare.

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