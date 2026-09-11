Stankovic per Jones? Il Liverpool ci ha provato, a gennaio pronto il nuovo affondo

Chivu lo ha fortemente voluto tenere con sè e la società lo ha accontentato, nonostante le tante offerte ricevute, perché crede nelle qualità del giocatore figlio d'arte, un gioiellino cresciuto in casa mandato a maturare in Belgio e ripreso quest'estate per poter crescere sotto la guida del tecnico romeno e all'ombra di Calhanoglu. Ora toccherà ad Aleksandar Stankovic ritagliarsi gli spazi giusti e rispondere presente quando verrà chiamato in causa: già lunedì contro l'Udinese potrebbe scoccare l'ora giusta.