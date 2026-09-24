Antonelli: "Stroppa allenatore giusto per Venezia, ora spazio ai fatti"

24 Set 2026 - 14:26
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"Voglio essere molto chiaro: Giovanni non è stato confermato per riconoscenza verso quello che ha fatto, che è stato importante per il club. È stato confermato perché riteniamo che oggi sia l'allenatore giusto per guidare questa squadra per uscire da questa fase di carenza di risultati, attraverso un'identità calcistica chiara e una forte ricerca della solidità difensiva. La fantastica promozione dello scorso anno appartiene alla nostra storia e nessuno potrà cancellarla. Ma noi dobbiamo decidere pensando al presente e al futuro. Riteniamo mister Stroppa un allenatore preparato, motivato e capace di dare a questa squadra un'identità tecnica forte e quella solidità necessaria per affrontare un campionato nel quale il nostro obiettivo è mantenere la categoria". Lo ha detto il Direttore Sportivo e General Manager del Venezia Filippo Antonelli in conferenza stampa spiegando i motivi della conferma di Stroppa nonostante gli zero punti in classifica. "Anche dalla squadra sono arrivati segnali importanti. Le parole del capitano e dei giocatori più esperti hanno espresso quanto il gruppo creda nell'allenatore, nel progetto tecnico e nel valore della rosa. Adesso però le parole devono lasciare spazio ai fatti e tocca anche ai calciatori in campo. La fiducia non è un alibi. È una responsabilità - ha aggiunto - E questa responsabilità riguarda tutti noi".

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