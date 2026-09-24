Juventus, a gennaio un esterno mancino del Manchester City

La Juventus punta Rayan Ait-Nouri del Manchester City per gennaio: trattativa in prestito per dare a Spalletti il terzino sinistro

24 Set 2026 - 11:26
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Rayan Ait-Nouri © italyphotopress

Rayan Ait-Nouri © italyphotopress

La Juventus programma le mosse per il mercato di gennaio ponendo in cima alla lista delle preferenze il profilo di Rayan Ait-Nouri, 25enne terzino sinistro del Manchester City e della nazionale algerina.

Secondo la Gazzetta dello Sport i dirigenti bianconeri hanno riaperto i contatti sfruttando la sosta per le Nazionali, forti del gradimento già incassato in estate dal calciatore, insoddisfatto per il poco spazio concessogli dal nuovo tecnico dei Citizens Enzo Maresca (appena 15 minuti in Champions League e una sola presenza in Carabao Cup).

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali, il direttore tecnico Frederic Massara e il direttore sportivo Matteo Ottolini lavorano all'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto per mettere a disposizione di Luciano Spalletti uno specialista di ruolo, permettendo così a Zeki Çelik di rientrare stabilmente a destra e ad Andrea Cambiaso di rifiatare nel 3-4-2-1.

Il possibile approdo a Torino del classe 2001 resta tuttavia subordinato alla partenza di Juan Cabal, già principale indiziato a salutare la rosa in estate.

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