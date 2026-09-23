ROMA-INTER DIETRO LE QUINTE

Il "vaffa" di Gasp a Lautaro: "Fai sempre gol...". Massa ai mister: "Complimenti, grande spettacolo"

Le immagini di Bordocam di Dazn svelano momenti inediti della sfida dell'Olimpico

23 Set 2026 - 16:48
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Roma-Inter vista con altri occhi ha ancora più fascino. Il punto di vista della Bordocam di Dazn ci svela retroscena inediti del big-match dell'Olimpico finito in parità. Barella che si arrabbia con i suoi compagni perché non lo servono nei modi e nei tempi giusti e Chivu che gli dice di stare calmo. Thuram che se la prende con l'arbitro Massa che chiama Lautaro, il capitano nerazzurro, dicendogli: "Lui non può parlare con me". Pepo Martinez che dice tra sé e sé, dopo il secondo gol della Roma: "Non si può difendere così", e il suo collega dell'altra parte Svilar che risponde: "Un pochino", quando Lautaro gli chiede se abbia toccato il pallone che poi l'attaccante dell'Inter spedisce alto a porta spalancata. 

Le più belle immagini di Roma-Inter

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Ma le immagini più belle sono al fischio finale, quando Gasperini, sorridente, va ad abbracciare Lautaro dicendogli: "Vaffa... Fai sempre gol". Anche se forse il momento più iconico è l’arbitro Massa che chiama a sé i due allenatori e, stringendogli la mano, dice quello che tutti stanno pensando al termine di questo Roma-Inter: "Complimenti, grande spettacolo".

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