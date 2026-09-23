Il "vaffa" di Gasp a Lautaro: "Fai sempre gol...". Massa ai mister: "Complimenti, grande spettacolo"

Roma-Inter vista con altri occhi ha ancora più fascino. Il punto di vista della Bordocam di Dazn ci svela retroscena inediti del big-match dell'Olimpico finito in parità. Barella che si arrabbia con i suoi compagni perché non lo servono nei modi e nei tempi giusti e Chivu che gli dice di stare calmo. Thuram che se la prende con l'arbitro Massa che chiama Lautaro, il capitano nerazzurro, dicendogli: "Lui non può parlare con me". Pepo Martinez che dice tra sé e sé, dopo il secondo gol della Roma: "Non si può difendere così", e il suo collega dell'altra parte Svilar che risponde: "Un pochino", quando Lautaro gli chiede se abbia toccato il pallone che poi l'attaccante dell'Inter spedisce alto a porta spalancata.